Talas Belediyesi'nden Biyosidal Eğitimine Uzman Desteği

Biyosidal ürünler, haşere, kemirgen ve mikroorganizmalar gibi zararlı canlılarla mücadelede kullanılan, halk sağlığını korumaya yönelik kimyasal maddelerdir. Özellikle yerel yönetimlerin çevre ve halk sağlığı alanındaki uygulamalarında bu ürünlerin doğru kullanımı büyük önem taşır. Bu nedenle, söz konusu eğitim programı belediye personelinin bilinçlenmesine ve teknik donanımının artmasına önemli katkı sağladı.

Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Geriatri Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen uygulamalı eğitim kapsamında biyosidal ürünlerde kullanılan cihazlarla araçların tanıtımını yaptı, uygulama tekniklerini anlattı ve sahadan elde ettikleri tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Eğitim boyunca gösterilen ilgi, Talas Belediyesi’nin sahadaki uzmanlığına duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları söyledi:

“Belediyemiz, halk sağlığını önceleyen projelere her zaman öncülük etmektedir. Biyosidal ürünlerin etkili ve güvenli kullanımı konusunda edindiğimiz bilgi birikimini, bu eğitim programında paylaşmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. İl Sağlık Müdürlüğümüzle uyum içinde yürütülen bu tür iş birlikleri hem personel gelişimini destekliyor hem de ilçemizin yaşam kalitesini artırıyor. Eğitime katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Talas Belediyesi, çevre ve halk sağlığı alanındaki teknik kapasitesi ve uzman kadrosuyla benzer projelere destek vermeye ve şehir genelinde bilinçli uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam edecek.