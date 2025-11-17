Talas Belediyesi’nden Cemil Baba Belgeseli

6 Kasım’da vefatının 43. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha gündeme gelen ve anma programları düzenlenen Cemil Baba için Talas Belediyesi de belgesel film hazırlattı.

35 dakikalık belgeselde Cemil Baba’nın manevi yönü, insanlarla kurduğu samimi ilişkiler ve Talas kültürü üzerindeki etkileri geniş bir şekilde ele alınıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra aile fertlerinden Meral Yurtsever ile Necmettin Nursaçan, Mehmet Beğendik, Rasim Deniz, Abdullah Sert, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mustafa Gümüş, Ali Ramazan Dinç, Mehmet Buğdaylı ve Ahmet Hasyüncü gibi isimler Cemil Baba’ya dair düşüncelerini ve hatıralarını paylaşarak belgesele zenginlik katıyor.

Yapımcı/Yönetmen Erol Mutlu, yaklaşık 1 yıllık hazırlık ve çekim sürecinin ardından tamamladığı belgeseli Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teslim etti. Yapımcı/Yönetmen Mutlu, belgeselde yer alan röportajların, Cemil Baba’yı yakından tanıyan kişilerle birebir yapılan görüşmelerden oluştuğunu vurgulayarak Başkan Yalçın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gerek Kayseri ve Talas’ta gerekse de İstanbul’da birçok kişiyle görüşerek bilgiler topladığına işaret eden Mutlu, “Herkesin bildiği tanıdığı, üzerine bir şeyler konuştuğu Cemil Baba’yı en saf ve kesin bilgiler ışığında tanıtmak istedik” dedi.

“MANEVİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise “Kayseri’nin, özellikle de Talas’ın manevi değerlerinden olan Cemil Baba’nın ölüm yıldönümünde hatırasını yaşatmak adına bu belgeseli hazırlattık. Erol kardeşimiz çok güzel bir çalışma ortaya koydu. Umarım ileride Cemil Baba’nın sinema filmi de yapılır. Vefat ettiğinde üniversite birinci sınıf öğrencisiydim, bizim kuşak onu çok iyi hatırlar. Bu belgesel, kültürel mirasımızı geleceğe aktarmak için hazırlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

TALAS BELEDİYESİ YOUTUBE KANALINDA

Cemil Baba’nın hayatını anlatan belgesel, Talas Belediyesi YouTube kanalı ve diğer dijital platformlarda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Mavi Boncuklu Cemil Baba Belgeseli, https://www.youtube.com/watch?v=Hu24ypPrCPU adresinden izlenebilir.