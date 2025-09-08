Talas Belediyesi'nden Çevre Dostu Yenilik: Sıkıştırmalı Geri Dönüşüm Aracı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibe desteği ile belediye öz kaynakları kullanılarak alınan bu araç, geri dönüşüm hizmetlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor. Daha önce kiralık transit araçlarla sürdürülen geri dönüşüm çalışmaları, hacimli atıkların hızla araçları doldurması nedeniyle günde 3-4 kez döküm alanına gitmek zorunda kalıyordu. Her bir döküm süreci yaklaşık 1 saat sürerken, yeni sıkıştırmalı aracın devreye girmesiyle günlük 3,5 saatlik zaman tasarrufu sağlanacak. Ayrıca, günlük ortalama 140 kilometrelik yakıt tüketimi de önlenecek.

Yeni aracın belediye filosuna katılması, kiralık araç ihtiyacını da ortadan kaldıracak. Bu sayede, yalnızca kira giderlerinden yıllık 288 bin TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çevreye duyarlılık, bizim belediyecilik anlayışımızda en temel değerlerden biridir. Sıkıştırmalı geri dönüşüm aracımızla hem kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakacağız. Bu yatırım sadece bugünü değil, yarını da düşünerek atılmış bir adımdır,” ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi, bu yeni adımla çevre dostu uygulamalarına devam ederken, sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir katkı sağlamış oluyor.