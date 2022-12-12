Talas Belediyesi'nden engellilere akülü araç desteği

Talas Belediyesi, Talas'taki engelli vatandaşlara akülü araç hediyesinde bulundu. Talas Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen engelli araçları Esma Hatun Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

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  • 12.12.2022 13:09
  • Güncelleme: 12.12.2022 13:26
Talas Belediyesi'nden engellilere akülü araç desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Talas’taki engelli vatandaşlara akülü araç hediyesinde bulundu. Talas Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen engelli araçları Esma Hatun Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

Engelli vatandaşlara akülü araç hediyesi töreninde konuşma yapan Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın, “’Kendi acısını hissedene canlı, başkasının acısını hissedene insan’ denir diye güzel bir söz var. Burada, Hollanda’dan 4 kardeşim, insanın acısını hissetme adına, bizim buradaki bir takım eksik olan iyilikleri tamamlamak üzere kendilerini mesul hissetmişler. Onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun. Hollanda’da yaşıyorlar. Orada edindikleri 35 tane akülü arabayı, 20 tane manuel engelli aracını bizimle paylaşıyorlar. Dahası Türkiye’nin her tarafına ulaştırmaya çalışıyorlar. Keşke böyle bir ihtiyacımız olmasaydı ama insanız, insan dünyaya sınav için geldi. Hepimizin kendine göre bir sınavı var. Ama her şeyden önemlisi Allah, devlete zeval vermesin. Devletin çatısı çok önemli. Devletimiz hakikaten, engelli kardeşlerimiz konusunda ileri derecede gayret serf ediyor” dedi.

Daha sonra Talas Belediyesi’nin engellilere yönelik yaptığı hizmetlerle sözlerine devam eden Başkan Yalçın, belediye bünyesinde yürütülen engelli araçları bakım onarım hizmetini ve bu hizmetten yararlanan bir vatandaşla aralarında geçen diyaloğu anlattı. Başkan Yalçın, konuşmasında şunları söyledi:

“Biz, Kayseri’de bundan 2.5 yıl önce, bu akülü araçların, manuel araçların tamiri noktasında bir atölye açtık. Bir de baktık ki Talas’ta başladık biz bu işe, Kayseri’nin her tarafını sarmaya başladı. Şehir dışından da talepler gelmeye başladı. Bu, basit bir konu gibi görünüyor ama bu araçları kullanan kardeşlerimiz için hakikaten önemli. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bilhassa kadın kardeşlerimiz geldiler ‘Biz, size teşekkür ediyoruz’ dediler. Neden? ‘Biz, akülü aracımızla çarşıya alışverişe, sokağa çıkacağımız zaman arabamız bozulursa ne yaparız? Bunun cevabını bilemiyorduk ve bir sıkıntıyla Bismillah deyip çıkıyorduk. Sonra siz bu sistemi kurdunuz, şimdi bizim aracımız bozulursa belediye gelecek tamirini mümkünse yerinde yapacak, değilse aracımı kendi atölyesine götürecek, beni de evime bırakacak, sonra benimle aracımı buluşturacak. Şimdi çok rahatım’ dedi. Hakikaten böyle oluyor.”

Hizmetin başladığı günden bu yana 600’ün üzerinde engelli aracını tamir ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, sözlerini, “2 yılda 600’ün üzerinde aracı tamir etmişiz bu da çok güzel bir dokunuş. Bunu yapabilmek bize nasip oldu. Biz de sizlere hizmet etmekten bu konuda mutluyuz. Zaten belediyelerin görevi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak değil mi” ifadeleri ile noktaladı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise belediyelerin engelliler konusunda geçmişe nazaran daha iyi işler yaptığını fakat Talas Belediyesi’nin bu alanda çok özel işlere imza attığını söyledi. Kaymakam Dönmez, “İsteriz ki hiç kimse engelli olmasın ama bu maalesef hayatımızın bir gerçeği, dünyanın neresine giderseniz gidin bu durum böyledir. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor ama yetmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda da hayırseverlerimiz sağ olsunlar ellerini taşın altına koyuyor. Belediyelerimiz, bu alanda çok büyük çaba sarf ediyorlar. Bizim belediyemiz de çok güzel, çok büyük hizmet gerçekleştiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut’un yaptığı dua sonrası araçlar sahiplerine teslim edildi.

Törende aracını alan engelli vatandaş Seda Karakaya, mikrofon isteyerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Karakaya, önceden aracının bozulduğunda ne yapacağı kaygısına düştüğünü ama Talas Belediyesi’nin engelli araçları bakım onarım hizmetiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığını söyleyerek, “Öncelikle sayın Belediye Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın yaptığı işler çok güzel, özellikle engelli araç tamiri. Ben düşünüyordum ‘Benim aracım bozulursa ne yapacağım’ diye. Ben o hizmeti ilk duyduğumda o kadar mutlu olmuştum ki. Aracım her bozulduğunda koşup yardıma ulaştınız. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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galeri
galeri

İHA

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