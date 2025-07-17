Talas Belediyesi'nden Geleceğin Teknoloji Yıldızlarına Yaz Desteği

Her hafta farklı gruplardan yaklaşık 120 öğrenci, İnovasyon Merkezi’nde eğitim alıyor. Toplamda 9 hafta sürecek bu programla birlikte 1.080 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Eğitimler, robotik kodlama, Arduino, 3D modelleme ve temel beceri atölyeleri gibi dört ana başlık altında gerçekleştiriliyor. Bu sayede öğrenciler, sadece bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyor.

Teknolojiye ilgi duyan ve yetenekli öğrenciler, İnovasyon Merkezi’nde oluşturulan özel teknoloji takımlarına seçilerek TEKNOFEST, TÜBİTAK gibi prestijli yarışmalara hazırlanıyor. Böylece Kayseri ve Talas, ulusal düzeyde temsil edilme fırsatı yakalıyor.

Tüm eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından titizlikle planlanıyor. Teorik bilgilerle birlikte uygulamalı çalışmaların da yer aldığı program, öğrencilerin teknolojik üretim kültürü ile erken yaşta tanışmalarını sağlıyor.

Talas Belediyesi, gençliğe ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek geleceğin mühendisleri, yazılımcıları ve girişimcileri için ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

Tarihi Başarılar

Talas İnovasyon Merkezi, Teknofest KKTC 2025’te önemli bir başarı elde etti. Her yaştan öğrenciden oluşan 5 takımıyla Türkiye genelindeki her kategoride finale kalmayı başaran merkez, bu alanda bir ilke imza attı. Ortaokul takımı Türkiye şampiyonu olurken, ilkokul takımı Türkiye 12’ncisi, lise takımı Türkiye 18’incisi ve üniversite takımları Türkiye 4’üncüsü ve 17’ncisi olarak büyük bir başarı gösterdi. Bu başarılar, Talas İnovasyon Merkezi’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.