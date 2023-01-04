Talas Belediyesi'nden Ocak ayı etkinlikleri

 Talas Belediyesi tarafından Ocak ayında her yaş grubuna hitap eden etkinlik düzenlenecek. Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Hülya Koçyiğit söyleşisi ile start alacak. Gösteriler ücretsiz olacak.

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  • 04.01.2023 17:29
  • Güncelleme: 04.01.2023 17:29
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Talas Belediyesi'nden Ocak ayı etkinlikleri

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu ay müzikten tiyatroya, konferans ve söyleşiden sergilere kadar birçok önemli programla sanatseverlere buluşulacak. Ayrıca çocuklar için de tiyatro oyunu sahneleyecek. Talas Kültür Sanat etkinlikleri, ücretsiz olarak takip edilecek.
Kültür sanat etkinlikleri, Hülya Koçyiğit söyleşisi ile start alacak. Türk sinemasının en önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit’in söyleşisi 7 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. 

Talas Kültür Sanat etkinliklerinin ikinci programı 14 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan Cengiz Özkan konseri olacak. Sazıyla sözüyle, söylediği türkülerle gönüllerde yer edinen sanatçının konseri, Erciyes Kültür Merkezinde saat 19.30’da başlayacak.

Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar ise 20 Ocak Salı günü saat 19.30’da Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferansla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. 

ÜÇ AYLARA ÖZEL KUR’AN-I KERİM ZİYAFETİ

Ocak ayının en önemli programlarından birisi de Kur’an-ı Kerim ziyafeti olacak. Üç ayların başlangıcı vesilesiyle düzenlenecek olan programda Bünyamin Topçuoğlu ve birbirinden değerli hafızlar gönüllere hitap edecek. 22 Ocak Pazar akşamı saat 19.30’da başlayacak olan program, Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI 

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinliklerinin son programı ise çocuklara yönelik olacak. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak çocuk oyununda ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler sahnelenecek.

1ha

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