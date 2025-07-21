Talas Belediyesi'nden Personele Hukuki Eğitim

Talas Belediyesi, kamu hizmetlerinde şeffaflık, etik ilkelere bağlılık ve mevzuat bilgisi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir eğitime ev sahipliği yaptı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, memurlara yönelik olarak 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' ile 3628 sayılı 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi'nden Personele Hukuki Eğitim

Eğitimi, bu alandaki deneyimi ve bilgi birikimiyle tanınan Emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban verdi. Kamu görevinde hukuki sorumluluklar, etik sınırlar ve mal bildirim yükümlülükleri gibi başlıklarda detaylı bilgi sunan Çoban, çeşitli örnek olaylar üzerinden uygulamalı değerlendirmelerde de bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitim programında, katılımcılar hem güncel mevzuat hakkında bilgi sahibi oldu hem de kamu yönetiminde hesap verilebilirliğin önemi üzerine farkındalık kazandı.

Talas Belediyesi, kurum içi eğitim faaliyetleriyle personelinin mesleki donanımını artırmaya ve daha güçlü bir kamu hizmeti anlayışı oluşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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