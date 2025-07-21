Talas Belediyesi'nden Personele Hukuki Eğitim

Eğitimi, bu alandaki deneyimi ve bilgi birikimiyle tanınan Emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban verdi. Kamu görevinde hukuki sorumluluklar, etik sınırlar ve mal bildirim yükümlülükleri gibi başlıklarda detaylı bilgi sunan Çoban, çeşitli örnek olaylar üzerinden uygulamalı değerlendirmelerde de bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitim programında, katılımcılar hem güncel mevzuat hakkında bilgi sahibi oldu hem de kamu yönetiminde hesap verilebilirliğin önemi üzerine farkındalık kazandı.

Talas Belediyesi, kurum içi eğitim faaliyetleriyle personelinin mesleki donanımını artırmaya ve daha güçlü bir kamu hizmeti anlayışı oluşturmaya devam ediyor.