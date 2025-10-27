Talas Belediyesi’nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje

Müzikle Birleşen Kalpler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Musiki Cemiyeti’nde bağlama kursuna katılan kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, kurs öğreticilerinden bilgi alan Yalçın ve Şengün, öğrencilerin performanslarını dinleyerek sanatın birleştirici gücünü deneyimlediler.

Talas Musiki Cemiyeti, sunduğu müzik eğitimi ile gençler, kadınlar ve emeklilerden oluşan geniş bir topluluğu bir araya getirerek kültürel paylaşım ortamı yaratıyor.

Sanat ve Barış Mesajı

Öğretim Görevlisi Nihal Şengün, sanatın toplumsal barış üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Talas Belediyesi’nin bu faaliyeti çok önemli bir hizmet. Sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını sağlıyor. İnsanlığın sanatla barışık olması lazım ki şiddete başvurmasın” dedi. Şengün, kursiyerlere de sanattan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sanat Herkes İçin

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatı herkes için ulaşılabilir kılmanın önemini vurgulayarak, “Sanatın yaşı, mesleği ve cinsiyeti yoktur. Burada herkesin yüzü gülüyor” dedi. Başkan Yalçın, Talas Musiki Cemiyeti’nin sadece bir kurs değil, aynı zamanda kültürel bir dayanışma alanı haline geldiğini belirtti.

Kültürel Köprüler Kuruluyor

Talas Belediyesi, müzik ve geleneksel el sanatları gibi birçok alanda yürüttüğü kurslarla Kayseri’nin kültürel yaşamına katkıda bulunuyor. Başkan Yalçın’ın vizyonu doğrultusunda, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmayı hedefleyen belediye, bu kurslarla kültürel mirası yaşatırken toplumsal birlik duygusunu da güçlendiriyor.