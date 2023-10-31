Talas Belediyesi'nden yeni yatırım fırsatları

Talas Belediyesi, kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. İhale ile gerçekleştirilecek satış ve kiralamalarla önemli gayrimenkuller yeni sahibini bulacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Bu çerçevede ilk olarak, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Başakpınar’da bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 14 konut parseli satışa sunulacak. Açık artırma yoluyla yapılacak ihaleye ilginin büyük olması bekleniyor. Öte yandan aynı gün, yine mülkiyeti Talas Belediyesine ait biri Başakpınar’da diğeri Reşadiye’de bulunan 2 fırının kiralama ihalesi gerçekleştirilecek. Başakpınar’daki fırın 15, Reşadiye’deki fırın ise 10 yıllığına kiraya verilecek. Belediye Meclis Salonu’nda 08 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.