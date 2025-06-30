Talas Belediyesi'nden Yenilikçi Adım: Yapay Zeka Destekli Çağrı Sistemi

Mesai Saatleri Dışında Hizmet

Yeni uygulama, saat 17.30'dan sonra ve hafta sonlarında devreye girerek, vatandaşların belediyeye ulaşmalarını kolaylaştırıyor. Yapay zeka tabanlı bu çağrı karşılama sistemi, Türkiye'de sayılı belediyelerde bulunan bir özellik olarak dikkat çekiyor. Artık vatandaşlar, mesai dışında aradıklarında karşılarında bir muhatap bulabilecek ve taleplerini kayıt altına aldırarak ilgili birimlere iletebilecekler.

Başkan Yalçın: "Vatandaşımızı Asla Yalnız Bırakmıyoruz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapay zekanın kamu hizmetlerine entegrasyonunun önemine vurgu yaptı. Yalçın, “Günümüzde zaman en kıymetli şey. Biz de vatandaşımızın zamanını önemsiyor ve sorunlarını en kısa sürede çözmek için teknolojiden faydalanıyoruz. Bu sistem, hem zaman kazandıracak hem de çözüm hızını artıracak” ifadelerini kullandı.

Kolay Erişim ve Hızlı Çözüm

Yapay zeka sistemine ulaşmak için vatandaşların 0352 437 0054 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli olacak. Sesli komutlarla taleplerini iletebilen vatandaşlar, sistemin otomatik olarak analiz ettiği bilgilerin ilgili birimlere aktarılmasıyla süreçlerin daha şeffaf ve hızlı ilerlemesini sağlayacak.

Talas Belediyesi’nin bu yenilikçi yaklaşımı, dijital belediyecilikte örnek bir model olarak gösteriliyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor.