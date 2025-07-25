Talas Belediyesi'nden Yerel Üreticiye Yem Desteği

Ekilen yem karışımı; yüzde 35 Macar fiğ, yüzde 35 yem bezelyesi, yüzde 15 buğday ve yüzde 15 tritikale olmak üzere dört farklı bitkiden oluşuyor. Haziran ayının ikinci yarısında biçilen bu yem, kurutulup balyalanarak dağıtıma hazır hale getirildi. Toplamda 24 ton 700 kilogram kuru ot elde edilen bu çalışmanın yaklaşık 4 tonu, Talas Belediyesi’nin Ali Dağı 360 Mini Çiftlik Projesi kapsamında kullanılan hayvanlar için ayrıldı. Geriye kalan 20 ton 700 kilogram kuru ot balyası ise kilosu 6 TL'den talepte bulunan 27 üreticiye ulaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu projelerin önemine dikkat çekerek, “Talas’ta sadece şehri değil, kırsalı da kalkındırmanın gayreti içindeyiz. Küçük ölçekli işletmelerimizin üretimden kopmaması ve hayvancılığın sürdürülebilir olması adına bu tür destekleri çok önemsiyoruz. Belediyemize ait arazilerde yetiştirilen yem bitkilerini üreticimize uygun koşullarla sunarak hem ekonomilerine katkı sağlıyor hem de yerli üretimi destekliyoruz. Kırsal kalkınma projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca tüm çiftçilerimizin Hasat Bayramı’nı kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.