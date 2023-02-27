Talas Belediyesi'nden yine bir ilk: acil durum konteyneri

Talas Belediyesi, doğal afetlerde kullanılmak üzere Acil Durum Konteyneri projesini hayata geçirdi. İlk olarak Mevlana Mahallesi Meydanına yerleştirilen konteynerde acil durumlarda kullanılacak yaşam malzemelerinin yanında arama kurtarma ekipmanları ve gıda maddeleri bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin de en büyük yedinci mahallesi olan Mevlana Mahallesinde Acil Durum Konteynerinin konuşlandığını belirterek, “Mevlana Mahallemizin nüfusu 80 binin üzerinde. Mahallemizin tam merkezindeki 22 bin metrekarelik bu alanımızın meydan projelendirilmesini yeni yaptık. Uygulamasını da bitirmek üzereyiz. Bugünlerde yaşadığımız büyük depremlerden sonra en önemli faktörümüz acil durum konteyneri oldu. Biz bunu geçen yıl hazırlamıştık ama park ve meydan çalışmamızın tamamlanmasını bekliyorduk. Şimdi yerine monte ettik. Bundan böyle her parkımızda bir Acil Durum Konteyneri olacak. Herhangi bir artçı sarsıntı veya depremde insanlar bir battaniye bile alamadan dışarı çıktıklarında bu konteynerdeki görevlimiz gereken malzemeleri vatandaşlarımıza verecek. Arama kurtarma ekiplerinin de malzemeleri bu konteynerde olacak ve sonuçta ilk müdahale yapılmış olacak. Jeneratörle birlikte televizyon çalışmaya başlayacak ve dünyaya ile iletişim devam edecek Çay ve çorba gibi içecekler vatandaşlara hazırlanarak dağıtılacak.” dedi.

“İNŞALLAH TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUR”

Başkan Yalçın, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “İnşallah bu Türkiye’nin her yerine de örnek olur. Umarız ki deprem olmasın, Allah afetlerden bizleri korusun. Deprem anında elimizden geleni yaptığımız gibi depreme hazırlıklı olma noktasında da bir konuya öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Tekrar milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

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Talas Belediyesi tarafından yaygınlaştırılarak ilçede nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki boş alanlara ve parklara yerleştirilecek olan konteynerde acil yardım müdahale malzemelerinden, jeneratöre, aydınlatma projektörlerinden, megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar çeşitli malzemeler yer alıyor. Konteynerde ayrıca battaniye, yangın tüpü, düdük, pil, su, meyve suyu, şeker, kek, çay kazanı, karton bardak, çocuk maması ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra telsiz, demir kesme makası, balyoz, murç, ikaz yeleği, mini kürek, katlanır sandalye gibi arama kurtarma ekipmanları da bulunuyor. Duş ve tuvaletin de yer aldığı konteynerin elektriği ise çatısına konulan güneş panelinden sağlanıyor.