Talas Belediyesi'nin işletmelerine seçim ayarı

Talas Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphane, restoran, sohbet evi ve mesire alanı gibi işletmelerin mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle hafta sonuna özel olarak yapılan düzenlemede, işletmelerin çalışma saatleri yeniden belirlendi.

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  • 27.05.2023 10:18
  • Güncelleme: 27.05.2023 12:24
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Talas Belediyesi'nin işletmelerine seçim ayarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphane, restoran, sohbet evi ve mesire alanı gibi işletmelerin mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle hafta sonuna özel olarak yapılan düzenlemede, işletmelerin çalışma saatleri yeniden belirlendi.

Seçim yasakları kapsamında kıraathaneler, mesire alanları ve eğlence mekanları gibi yerlerin seçim süresince kapatılmasından dolayı Talas Belediyesi de kendi işletmelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Buna göre 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi başta olmak üzere, belediyeye bağlı diğer kütüphaneler, Osmanlı ve Selçuklu Evleri ile Ali Dağı 360 Kafe, Mevlana Restoran ve Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı içindeki Göl Kafe de açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Bununla birlikte Ali Saip Paşa Hamamı ve Yaman Dede Konağı’nın çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemelere göre işletmelerin saatleri şu şekilde oluştu:

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi 27 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00’te kapanıp 29 Mayıs Pazartesi Günü saat 15.00’te açılacak. Altıntepe, Abdulhamidhan ve Mevlana Semt Kütüphaneleri 27 Mayıs Cumartesi 18.00’de kapanıp 30 Mayıs Salı Günü saat 09.00’da yeniden araştırmacı ve öğrencileri ağırlamaya başlayacak. Zincidere Göl Kafe, Mevlana Restoran ve Ali Dağı 360 Kafe; 27 Mayıs Cumartesi 23.00’te kapanıp 28 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ise seçim günü de gün boyu doğaseverlerin hizmetinde olacak. Osmanlı ve Selçuklu Evi ise 27 Mayıs Cumartesi Günü 24.00’te kapanırken 28 Mayıs Pazar 13.00’te açılacak.

Öte yandan Ali Saip Paşa Hamamı ile Yaman Dede Kültür Evi de 28 Mayıs Pazar Günü kapalı olacak işletmeler arasında yer alıyor. Her iki tesis de 30 Mayıs Salı günü yeniden hizmet vermeye devam edecek.

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İHA

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