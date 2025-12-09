Talas Belediyesi'nin Kalite Belgesi 20 Yaşında!

Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sorumlu iç tetkikçiler katıldı.

"20 Yıl Önce Aldığımız Bu Belge, Hizmet Standartımızın Omurgasıdır"

Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, kalite yönetimi kültürünün belediyenin tüm birimlerinde olgunlaştığını belirtti. Ağmaz, “Her geçen yıl daha da gelişen hizmet çeşitliliğimizin sürdürülebilir olması için kalite süreçlerimizi sürekli yeniliyor, güncelliyor ve güçlendiriyoruz.” dedi.

"Bu Süreç, Hizmetlerimizin Şeffaflığını Artırıyor"

KYS’den sorumlu Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ise iç tetkik çalışmalarının belediyenin kurumsal yapısına sağladığı katkılara dikkat çekti. Çetinkaya, “İç tetkik, sadece bir kontrol mekanizması değil, hizmetlerimizin şeffaf, izlenebilir ve ölçülebilir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli bir süreçtir. 20 yıldır sürdürdüğümüz kalite anlayışının her yıl daha da güçlenmesi bizler için gurur verici.” ifadelerini kullandı.

Kurumsal Gelişim İçin Önemli Bir Adım

Toplantıda, KYS uygulamalarının çalışanlar tarafından benimsenmesinin kurumsal verimliliği artırdığına vurgu yapıldı. İç tetkiklerin, hizmetlerin daha planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Yılın İkinci İç Tetkiki Bu Hafta Yapılacak

Bu yılın ikinci iç tetkik sürecinin 8–12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Süreç boyunca belediyenin tüm birimlerinde işleyiş, hizmet standardı, doküman yönetimi ve kalite politikalarına uyum detaylı şekilde değerlendirilecek.

Talas Belediyesi, 20 yıllık kalite belgesi deneyimiyle kurumsal hizmet anlayışını her geçen yıl daha da güçlendirmeyi hedefliyor.