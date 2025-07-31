Talas Belediyesi'nin Uluslararası Vizyonu TDBB Toplantısında Öne Çıktı

Başkan Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, Talas Belediyesi’nin sosyal belediyecilikten çevre projelerine, şehir estetiğinden eğitime kadar birçok alandaki uygulamalarını katılımcılara aktardı. Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran vizyoner kurumlar olması gerektiğine vurgu yaptı.

"Tecrübelerimizi Kardeşlerimizle Paylaştık"

Başkan Yalçın, toplantıyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Talas’ta yürüttüğümüz projelerle insanı merkeze alan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Kardeş şehirlerle bilgi alışverişinde bulunmak ve tecrübelerimizi paylaşmak bizim için son derece kıymetli. Türk Dünyası’nın yerel yönetimleri arasında kurulan bu güçlü iletişim ağı, ortak değerlerimizi geleceğe taşımada önemli bir rol üstleniyor. Toplantımızın hayırlı iş birliklerine vesile olmasını diliyor, gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum.”

Talas’ın Dikkat Çeken Projeleri

Başkan Yalçın’ın sunduğu vizyon projeleri, TDBB toplantısında diğer belediye temsilcilerinin de dikkatini çekti. Toplantının sonunda katılımcılar arasında yeni iş birliği fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Talas Belediyesi’nin yalnızca yerel düzeyde değil, uluslararası alanda da rol model olarak gösterilmesi, insan odaklı ve çözüm üreten belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendirildi.