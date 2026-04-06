Talas Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Talas Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 20 gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesinin ardından karara bağlandı. Meclis toplantısında Talas Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu da görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis gündeminde ayrıca Meclis Başkanvekili, komisyonlar ile encümen üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapacak üye seçimleri yapıldı.

Talas Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısı Mustafa Yalçın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayında yaptıkları çalışmaları hatırlatarak, “Mevlana tesislerimizde biliyorsunuz her gün 300 kişi iftar yemeği yedi. Aynı zamanda Kızılay Başkanımızı da görüyorum. Kızılay'a da bu manada destek verdik. 50 kişi de orada yemek yedi. Ramazan etkinliklerimizde söyleşiler, konserler, çocuklar için Hacivat Karagöz oyunları oldu. ‘Sıfır Atık Günü’ etkinliklerinde gıda atığı ya da yemek atığı konusunda yarışması yaptık. Kayseri Üniversitesi'yle birlikte ulusal düzeyde bir yarışma oldu. Sonra ilk Türk Kadın Dağcı İlmiye Berkman belgeseli yaptırdı Talas Tanıtım Derneğimiz. Biz de ev sahipliği yaptık. Burayı da güzel bir toplantıyla duyurmuş olduk” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Yalçın, şöyle konuştu: “Teravih'teki çocuklar buluşmasında orada yine iş adamlarının katkılarıyla ödüller verildi. Geçen cumartesi günü bu meclis salonunda Menekşe sitelerinin 60 dairesi için kura çekildi. Herkes memnuniyetini ifade etti. Sonuçta bir ay sonra anahtar teslimi olacak. Sonuçlanan bir kentsel dönüşümdü. Bu arada kentsel dönüşümle ilgili bilgi vermek istiyorum. İlçemizde 2 bin 936 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Bu ne demek? Kayseri genelinin, yüzde 45'i demek. Yani 6 bin 478 Kayseri'de bugüne kadar bağımsız bölüm yıkımı gerçekleştirilmiş. Toplamda bugüne kadar anahtarını alan kentsel dönüşümde hak sahibi sayısı da 3 bin 250 civarında. Onlara hayırlı olsun. İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz.”

(RHA)