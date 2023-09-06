Talas Belediyesi, okulları yeni döneme hazırladı

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda detaylı hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle haşerata karşı yapılan ilaçlama ile daha sağlıklı bir ortam sağlanırken bahçe ve çevre temizliği ile de okul çevreleri düzenlenmiş oldu.

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  • 06.09.2023 12:39
  • Güncelleme: 06.09.2023 14:43
Talas Belediyesi, okulları yeni döneme hazırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda detaylı hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle haşerata karşı yapılan ilaçlama ile daha sağlıklı bir ortam sağlanırken bahçe ve çevre temizliği ile de okul çevreleri düzenlenmiş oldu.

Yeniden başlayan eğitim-öğretim dönemiyle birlikte Talas Belediyesi de kolları sıvadı. Bu çerçevede Talas genelindeki 53 eğitim kurumunun tamamında vektörle mücadele ve çevre temizliği yapıldı. Okulların kazan daireleri başta olmak üzere lavabo ve sınıflarda yapılan ilaçlama ile öğrencilerin temas edeceği yerler hijyenik hale getirilirdi. Ayrıca muhtemel haşerata karşı da ilaçlama yapıldı.

15 personelin görev yaptığı çalışmalarda 2 arozöz, 2 süpürme aracı, 1 basınçlı yıkama aracı ve 1 kepçe kullanıldı.

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İHA

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