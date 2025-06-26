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Talas Belediyesi Personeline KKKA ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Talas Belediyesi, halk sağlığına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ve Sağlıklı Hayat Akademisi' bilinçlendirme programı kapsamında belediye personeline yönelik eğitimler başladı.

Talas Belediyesi Personeline KKKA ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Meclis Salonu’ndaki eğitimlerin ilk oturumu Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları detaylı şekilde ele alındı. Programda eğitimciler Dide Demir ve Neriman Atasever bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Düzenlenen eğitime Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç da katılarak hastalıkla mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekerken, Talas Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli de hazır bulundu.

Toplam altı bölüm halinde planlanan eğitimlerin diğer personelle devam edecek. Temmuz ayı boyunca sürecek olan diğer dört eğitim programıyla da tüm belediye personeline ulaşılması hedefleniyor.

Talas Belediyesi, bu tür eğitimlerle yalnızca hizmet kalitesini artırmakla kalmayıp, çalışanlarının sağlığını da ön planda tutan vizyoner yaklaşımını sürdürüyor.

Haber Merkezi

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