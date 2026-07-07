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Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 17'si asıl, 1'i ek olmak üzere toplam 18 gündem maddesi görüşüldü.

Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 17’si asıl, 1’i ek olmak üzere toplam 18 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin 10. Maddesinde yer alan 44 yeni araç alımı gündem maddesi ile ilgili Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, araçların satın alınması yerine kiralanmasının uzun vadede daha uygun olacağını belirtti. Ülker yeni alınacak araçların arızası çıktığında farklı problemlerle karşılaşıldığını söylerken, kiralanan araçlarda bu durumun daha kolay çözülebileceğini ifade etti. Gündem maddesi 2. oturumda görüşülmek üzere Plan ve bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 
Talas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısının 2. Oturumu 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

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