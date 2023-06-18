Talas Belediyesi Üreticiye Örnek Oldu

Tarım ve hayvancılığa her zaman destek veren Talas Belediyesi buna yeni bir hizmeti daha ekledi. Hayvancılık yapanlara maliyeti düşük olan elektrikli çit sistemleri kurarak örnek olan belediye, böylelikle verimi de artırmaya yardımcı oluyor.

Kırsal mahallelerden Kuruköprü’de Talas Belediyesi öncülüğünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) işbirliğiyle besici Selman Şahin’in çiftliğine kurulan 2 bin 500 ile 3 bin 500 TL arası maliyetli sistem diğer üreticilere de örnek oluyor. Çiftliğin yanındaki otlak araziye kurulan elektrikli çit sistemiyle ilgili konuşan ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca, proje hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Yusuf Konca, Kayseri bölgesinde yaygın olmayan sistemin Talas Belediyesi sayesinde yaygınlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, “Bugün buraya özellikli çiftçimizin hem maliyetlerini düşürmesi, hem hastalıklarla daha mücadele edebilme, hem daha doğru besleme ve hem de doğal kaynaklardan yararlanmak açısından küçük bir uygulama yapmaya geldik” diye konuştu. “Bu sistemde güneş paneliyle de çalışabilen elektrikli çit sistemini ortalama 10 kilometreye kadar uzun bir mesafeye çekebiliriz.” diyen Prof. Dr. Konca, “Her iki yöne çekilen sistemle hayvanlar dışarı zarar vermeden otlarlar. Hayvan ahırdan dışarı çıktığında kasları gelişir, güneşten D vitamini alır, otlardan A vitamini alır. Aynı zamanda döllenme sorunları önlenir. Bununla birlikte hayvanlar yeşil yem yediği için yüksek sindirime sahip yemlerle sindirim sistemi düzelir. Bu sayede verim artışı görülür. Daha da önemlisi kapalı ortamda kalan hayvanlar strese maruz kalır. Bu şekil basit ve düşük maliyetli sistemlerle dışarı çıktığında hayvan refahına önemli katkıda bulunmuş olur” şeklinde konuştu.

Sistemin hem evlerdeki elektrikle hem de güneş enerji paneliyle üretilen düşük voltajlı enerjiyle çalışabildiğini ifade eden Koca, “Düşük voltajlı elektrik kablolarla iletilerek hayvanlara temas ettiğinde onlara zarar vermeden geri çekilmelerini sağlıyor. Böylelikle otlağın istenilen kısmına sistem çekilerek diğer alanlar zarar görmüyor. Normalde hayvanların yiyemediği otlar kuruyup yangına sebep olur. Bütün bunları önleyip ekonomik katkı sağlanmış oluyor.” dedi. Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım ise, teknoloji eğitimlerden Talas Belediyesi sayesinde yararlandıklarını belirterek, “Hayvanlarımızdan daha yüksek verim almak, diğer otlara zarar vermeden bu sistemden yararlanılabiliyor. Bunun için başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere Erciyes Üniversitesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Besici Selman Şahin de bu uygulama hakkında daha önce bilgi sahibi olmadıklarını anlatarak, “Biz bunu bilmiyorduk. Maliyetinin de düşük olduğundan habersizdik. Görmüş olduk hocalarımız tanıttı. Bu uygulamayla özellikle süt veriminin yükseleceğini düşünüyorum. Ülke ekonomisine katkı olacağını düşünüyorum. Bu konuda Talas Belediyemize çok teşekkür ederim” şeklinde düşüncelerini paylaştı.