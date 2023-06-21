Talas Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde kurban bağışı organizasyonu

Yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi de bayram öncesi yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. ‘Kurbanınız Sofralara Bereket Olsun’ sloganıyla ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için kurban bağışı kampanyası başlatıldı.

Kurbanın paylaşmak olduğu anlayışıyla başlatılan kampanyada yurt içi kurban bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışı ise 2 bin 650 lira olarak belirlendi.

Kampanyaya katılarak hem Talas’taki depremzedelere hem de ihtiyaç sahiplerine kurban bağışında bulunmak isteyenlerin, Ziraat Bankası Talas Şubesi’nin TR07 0001 0014 3900 0018 6856 68 nolu ibanına veya 1439/1868-5668 nolu hesap numarasına bağışta bulunabilecekleri belirtildi.