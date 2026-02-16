Talas Belediyesinde Bütçe Yönetimine Tam Not

Eğitimde kamu mali yönetim sistemi içinde bütçe ve muhasebenin önemine dikkat çeken Koçak, Talas Belediyesinin bütçe gerçekleşme oranlarını değerlendirerek, “Kamu Maliye Yönetimi Sistemi içerisinde gelir ve giderlerin en iyi kontrol edildiği alanlar bütçe ve muhasebedir. Talas Belediyesi bütçe gerçekleşmesinin çok iyi bir şekilde yapıldığını gördüm. Yüzde 100 gelir gerçekleşmesi, giderlerde ise yüzde 90 seviyesinde bir oran var. Yüzde 90; en iyi başarı demektir. Pek çok belediyede yüzde 60–70’ler başarı sayılırken, Talas Belediyesinin bu oranı çok büyük bir başarıdır. Sizi bu nedenle takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ MALİ YÖNETİM

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen eğitim programı, Talas Belediyesinin mali yönetimdeki güçlü yapısını ve kaynakları etkin kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Talas Belediyesi, planlı bütçe anlayışı ve yüksek gerçekleşme oranlarıyla yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor.