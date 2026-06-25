Talas Belediyesinde Kurumsal Kültür Ve Aidiyet Eğitimi

Talas Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası iş birliğinde düzenlenen program kapsamında belediyede görev yapan işçi personele yönelik “Kurumsal Aidiyet, Kurumsal Kültür ve Etik Değerler” konulu eğitim gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen programa Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da katılırken, çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

PERSONELE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ

Eğitimde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Aile Danışmanı Sebahat Bayar ile İletişim Uzmanı Özden Algan, kurumsal aidiyetin kurum başarısındaki rolü, güçlü kurumsal kültürün oluşturulması ve çalışma hayatında etik değerlerin önemi üzerine kapsamlı bilgiler verdi.

GÜÇLÜ KURUM, GÜÇLÜ HİZMET

Katılımcılarla interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitimde, çalışanların kuruma bağlılık duygusunu artıran unsurlar, ekip ruhunun geliştirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve kamu kurumlarında etik ilkelerin önemi ele alındı.

EĞİTİM HEDİYELERLE TAMAMLANDI

Program sonunda gerçekleştirilen mini çevrimiçi bilgi yarışmasında sorulara en hızlı ve doğru cevap veren katılımcılar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Eğitimin hem bilgilendirici hem de motivasyonu artırıcı yönüyle çalışanlardan tam not aldığı ifade edildi.