Talas Belediyesinden duygusal bayram billboardları

İlçenin değişik bölgelerine asılan ve nostalji yaşatan açık hava görsellerinde Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı, Neşeli Günler, Süt Kardeşler ve Baba Beni Eversene’den el öpme sahneleri ile bazı replikler yer alıyor.

Talaslıların bayramını farklı ve ilginç bir yöntemle kutlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ‘Bayram sevinç demektir, bayram gülmek demektir. Biz de hemşehrilerimizin bayramını, 50 yılı aşkın süredir hala keyifle izlediğimiz Türk filmlerinden unutulmaz sahnelerle kutlamak ve yüzlerde bir tebessüm oluşturmak istedik. Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Bu vesile ile şimdiden başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

“Görünce yüzümüz gülüyor”

Bilboardları gören vatandaşlar da "Gerçekten iyi düşünülmüş, farklı bir çalışma olmuş. İnsan görünce ister istemez yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Bayramı anlatan ve yaşatan güzel bir kutlama yöntemi gerçekleştirilmiş. Başta başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.