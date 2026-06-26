Talas Belediyesinden Geleceğin Mucitlerine Yaz Kampı

Talas İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan yaz kampı ile temel becerilerden 3B modellemeye, robotikten arduino uygulamalarına kadar birçok alanda eğitim verilecek. Böylece genç mucitler, sıfır noktasından başlayarak heyecan dolu bir teknoloji yolculuğuna çıkacak. 26 Haziran Pazartesi günü başlayacak eğitimler birer hafta olarak ağustos sonuna kadar devam edecek.

“GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ”

Yaz kampıyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimin sadece okul sıralarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızı sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlamak zorundayız. Bu anlamda Talas İnovasyon Merkezi'miz büyük bir misyon üstleniyor. Yaz kampımızla, öğrencilerimiz robotik kodlama, 3B tasarım, temel beceriler ve elektronik uygulamalar gibi alanlarda hem eğlenecek hem de öğrenerek gelişecek. Geleceği bugünden inşa ediyoruz” dedi.

TEKNOFEST 2025 KIBRIS'TA BÜYÜK GURUR

Talas İnovasyon Merkezi’nin son dönemdeki başarıları ise dikkat çekici. Merkezde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz aylarda düzenlenen TEKNOFEST 2025 KIBRIS’ta önemli başarılara imza attı.

Talas Belediyesi ilkokul takımı, çok başarılı bir performans sergileyerek 670 bin proje arasından Türkiye birinciliğine ulaştı. Şampiyon takıma ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Zirveye çıkan takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür etti.

Ortaokul düzeyindeki Talas Belediyesi takımı da 568 bin proje arasında Türkiye 10’unculuğunu kazanarak prestij ödülüne layık görüldü.

Teknofest KKTC zirve yürüyüşü yapan bir başka Talas Belediyesi takımı da lise kategorisinde 765 bin proje arasından Türkiye 17’ncisi olarak En iyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli ödülünü aldı.

TEKNOFEST İstanbul’da ise merkez öğrencileri Türkiye 7'nciliği, Türkiye 13'üncülüğü ve Şampiyonlar Ligi bileti kazanmıştı.

KONTENJANLAR SINIRLI, KAYITLAR BAŞLADI

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayacak şekilde planlanan yaz kampı için kayıtlar başladı. Kontenjanların sınırlı olduğu programa ilgi şimdiden büyük. Detaylı bilgi ve başvuru için Talas İnovasyon Merkezi’nin @talasinovasyonmerkezi hesabından iletişime geçmek yeterli.