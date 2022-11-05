Talas Belediyesinin Şeffaf Oda'sı Türkiye'ye örnek oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye'de bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Meydanı'nda başlatılan 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması, Türkiye'ye örnek oluyor.

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  • 05.11.2022 15:08
  • Güncelleme: 05.11.2022 16:24
Talas Belediyesinin Şeffaf Oda'sı Türkiye'ye örnek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Meydanı’nda başlatılan ’Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ uygulaması, Türkiye’ye örnek oluyor.

Uygulama çerçevesinde sabahın ilk saatlerinden odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinliyor. Başkan yardımcıları ile Ulaşım A.Ş. yetkililerinin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar Şeffaf Oda’da Başkan Mustafa Yalçın ile yüz yüze görüşme imkânı buluyor.

Şeffaf Oda Türkiye’ye örnek oluyor

Başkan Yalçın tarafından hayata geçirilen ‘Şeffaf Oda’ Uygulaması aynı zamanda Türkiye’de diğer illere de örnek oluyor. Son olarak geçen ay Burdur’da Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da makam odasını sokağa taşıyarak vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalara başladı.

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İHA

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