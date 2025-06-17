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Talas Belediyespor Yaz Futbol Okulu, Genç Yeteneklere Kapılarını Açtı

Talas Belediyespor Yaz Futbol Okulu, Genç Yeteneklere Kapılarını Açtı

Talas Belediyesi, çocuk ve gençleri sporla buluşturma misyonunu sürdürüyor. 2013-2018 doğumlu genç yetenekler için düzenlenen Talas Belediyespor Yaz Futbol Okulu, bu yıl da ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Bu organizasyon, geleceğin yıldız futbolcularına eğitim ve başarı odaklı bir gelişim fırsatı sunuyor.

Talas Belediyespor, iki yıl üst üste tüm yaş gruplarında Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden tek kulüp unvanını elinde bulunduruyor. U-14’ten U-18’e kadar olan kategorilerde elde edilen şampiyonluklar, kulübün başarısını pekiştiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sporun sadece fiziksel bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda karakter eğitimi olduğunu vurguladı. Yalçın, "Talas Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, disiplinli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için sporu bir araç olarak görüyoruz. Kurduğumuz 'Sporcu Fabrikası' ile Talas’ta sporun her dalında bir üretim merkezi oluşturduk. Yaz Futbol Okulumuzla yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Şampiyonlar bu topraklardan çıkar," dedi.

Yaz Futbol Okulu’na katılmak isteyenler için başvurular, 0543 652 34 31 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınmakta. Kayıt hakkında daha fazla bilgiye Talas Belediyespor’un sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün. Antrenmanlar, Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi No:11 adresindeki modern spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi

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