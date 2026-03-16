Talas Bulvarı 5 şeritli yeni haliyle hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Talas Bulvarı’nda yürütülen yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları tamamlanarak yeni yol hizmete açıldı. Gece gündüz sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce ana artere paralel olarak hizmet veren iki şeritli yol yeniden düzenlendi. Yapılan düzenleme ile 3 şeritli Talas Bulvarı ana arter ile 2 şeritli yan yol birleştirilerek toplam 5 şeritli yeni bir ana arter oluşturuldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, “Kartal Kavşağı sürecinin başlamasıyla birlikte bu yolun kapanacağı için Milli Eğitim önünden, askeriyeden ve millet bahçesi içerisinden alternatif güzergahlarla Esenyurt tarafından Erciyes’e ve Organize Sanayi’ye gidecek yollarımızı hazırlamış olduk” dedi. Başkan Büyükkılıç ayrıca, yeni ulaşım ağlarının şehrin farklı noktalarına erişimi kolaylaştıracağını belirterek Davud El Kayseri adı verilen 3’er şeritli toplam 6 şeritli yol ile 29 Ekim Katlı Kavşağı üzerinden Erciyes, Organize Sanayi ve şehrin batısına ulaşımın daha rahat sağlanacağını ifade etti.

“6 BİN 500 TON ASFALT “

Çalışmalar kapsamında altyapı düzenlemeleriyle birlikte yaklaşık 6 bin 500 ton asfalt kullanılırken, projenin maliyetinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu bildirildi. Fen İşleri ekiplerinin yol çalışmalarını tamamlamasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da gerçekleştirildi. Talas Bulvarı’nda yapılan yeni düzenlemenin, yapımı planlanan Kartal Kavşağı ve bağlantı yolları projesi sürecinde önemli bir alternatif ulaşım güzergahı oluşturacağı belirtildi.