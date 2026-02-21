  • Haberler
Talas Bulvarı'nda Kaza: 15 Yaşındaki Kız Ağır Yaralı

Melikgazi'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Talas Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki S.S., 38 UH 485 plakalı Mercedes marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Güvenlik Önlemi Aldı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Orhan Yalçın 22 Şubat 2026 17:11

Belediyelerin ayıbıdır. Bu kazanın olacağı çok açık. Çok işlek bir cadde ama cadde üzerinde ne bir alt geçit ne de bir üst geçit var. Çok yazık çok.

