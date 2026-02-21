Talas Bulvarı'nda Kaza: 15 Yaşındaki Kız Ağır Yaralı
Melikgazi'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Talas Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki S.S., 38 UH 485 plakalı Mercedes marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis Güvenlik Önlemi Aldı
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belediyelerin ayıbıdır. Bu kazanın olacağı çok açık. Çok işlek bir cadde ama cadde üzerinde ne bir alt geçit ne de bir üst geçit var. Çok yazık çok.