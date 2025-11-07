  • Haberler
Talas Bulvarı'ndaki Kavşak Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Üniversitesi girişindeki kavşak bölgesinde önemli düzenleme çalışmalarına başladı. Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen bu projeler, şehirdeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor.

Kavşakta gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları, farklı yönlerden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre, kavşaktan direkt olarak Davud-el Kayseri Bulvarı'na bağlantı sağlanacak. Ayrıca, Davud-el Kayseri Bulvarı'ndan gelen araçların kavşağa girmeden U dönüşü yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler de yapılacak. Bu sayede, şehir merkezinden Talas ve Ali Dağı istikametine giden araçların geçişi de kolaylaşacak.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Projenin, trafik akışını rahatlatması ve sürücülerin konforunu artırması bekleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken özeni gösterdiklerini belirtiyor.

Haber Merkezi

Talas Bulvarı'ndaki Kavşak Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
