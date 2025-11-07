Talas Bulvarı'ndaki Kavşak Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Kavşakta gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları, farklı yönlerden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre, kavşaktan direkt olarak Davud-el Kayseri Bulvarı'na bağlantı sağlanacak. Ayrıca, Davud-el Kayseri Bulvarı'ndan gelen araçların kavşağa girmeden U dönüşü yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler de yapılacak. Bu sayede, şehir merkezinden Talas ve Ali Dağı istikametine giden araçların geçişi de kolaylaşacak.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Projenin, trafik akışını rahatlatması ve sürücülerin konforunu artırması bekleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken özeni gösterdiklerini belirtiyor.