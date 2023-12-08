Talas Bulvarı'ndaki zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
Talas Bulvarı'nda meydana gelen ve 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 08.12.2023 06:02
- Güncelleme: 08.12.2023 06:02
Talas Bulvarı üzerinde, saat 00.10 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi yan yatarken yaralananlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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