Talas Büyükperdah Camii açıldı

Mevlana Mahallesi Akbülbül sokakta gerçekleşen açılış programına, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Okandan, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut’un yanı sıra hayırsever Büyükperdah ailesi ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Program kapsamında konuşan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız “Böylesine hayırlı bir Cuma gününde Ramazan öncesinde böyle bir hayırlı işte bulunmuş olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmeliyiz. Ülkemizde yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve depremzedelerimize geçmiş olsun diyoruz. Hem islami hem insani olarak bir imtihan evresinden geçiyoruz. Bu hayırlı işte emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kayseri belediyeleri olarak her zaman halkın hizmetinde olduklarının altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi: “Deprem vesilesiyle vefat eden canlarımız, sel felaketi vesilesiyle vefat eden kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimiz başta olmak üzere Allah’tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremi sonrasında Kayserimizde bir hareketlilik yaşanıyor ancak sizden ricam tedirgin olmayalım ve bilim insanlarının ve resmi kurumların sözlerine itibar edelim. Kayseri için beklenen 5 şiddetindeki depremin takipçisiyiz. Biz sizlerin huzuru için, birliğimiz için, Ay yıldızlı Türk bayrağımız için varız. Kayserimize ne yapsak az diyoruz. Bu deprem döneminde de Kayseri tüm bölgelere yardım etti. Kayserimizde bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırsever ailemizi tebrik ediyor, Kayserimize böyle güzel eserler kazandıran tüm hayırseverlerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, caminin yaklaşık 10 bin kişiye hizmet vereceğini belirterek, ”Camimiz bu mevkide yaklaşık olarak 10 bin kişiye hizmet verecek. Camimizin yanı sıra bu bölgeye parklar ve okullar gibi birçok hizmet kazandırdık. Burada yaklaşık 22 bin metrekareye ulaşan yeşil alan meydana getirmiş olduk. Talas’a yapılan yapılar çok fazla çok şükür. Şehrimizin hasar tespiti açısından en sağlam mahallesi burasıdır. Binalardan 200’ü az hasarlı, 729 tane de hasarsız bina tespit edildi. Dilekçe verilen binalar kontrol edilmiş oldu. Buranın yapısından dolayı yalnızca cami değil kuran kursu oldu, Naciye hanımefendinin isminin verildiği kuran kursu da çocuklarımıza ve büyüklerimize bir ilim merkezi olsun. İnşallah cemaati de ilim tahsil eden talebeleri de çok olsun“ şeklinde konuştu.

Hayırsever Mustafa Büyükperdah, “Sabah olduğunda camiye gittiğimde caminin içine çevreden gelip yerleştiklerini gördüm. Böyle mabetler toplumun ihtiyacıdır. Yaşlılar çok iyi bilir ki il dışına camilere gider topluma kazandırılan bu camiler için dua ederdik. Biz de atalarımıza layık olmaya çalıştık. Allah bize bu imkanı nasip etti” diye konuştu.

Mustafa Büyükperdah’ın oğlu Hakan Büyükperdah ise duygu ve düşüncelerini, “Bugün yıllar önce kurulan bir hayalin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Babam 8-10 yıl önce bahsettiğinde bu durum sadece bir hayaldi. Ailem sürekli iktisat yaptı bu eseri yapmak için ve bizler de bu günleri görebildik” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Büyükperdah ailesine teşekkür plaketi takdim edildi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un yaptığı duanın ardından kurdele kesimiyle cami ibadete açılmış oldu.