Talas Camileri Ramazan'a hazır

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, yaklaşan on bir ayın sultanı Ramazan'a özel olarak daha kapsamlı şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşların huşu içinde ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi ekipleri, manevi atmosferin en güzel şekilde yaşanabilmesi adına camileri titizlikle ibadete hazırlıyor. Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde yürütülen rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cami halıları da özel ekipler tarafından yıkanıyor. Bu kapsamda 55’i merkezde, 23’ü kırsalda olmak üzere toplam 78 camide kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan detaylı temizlikle vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik bir ibadet ortamı sunulurken, Ramazan ayının manevi huzuruna yakışır bir ortam hazırlanmış oluyor. Cami temizliği için özel oluşturulan ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılıyor. İç mekânların süpürülmesinden pencere ve ayakkabılıkların silinmesine kadar tüm bölümler özenle elden geçiriliyor. Son olarak ULV yöntemiyle yapılan dezenfeksiyon işlemiyle camiler ibadete hazır hale getiriliyor.

“Ramazan’a yakışır bir ortam hazırlıyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve arınma ayı olduğunu belirterek; "Camilerimiz, gönüllerimizin buluştuğu, kardeşliğimizin pekiştiği müstesna mekânlardır. Hemşehrilerimizin Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde geçirmeleri için camilerimizi titizlikle temizliyor, hijyenik hale getiriyoruz. Belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmeti olarak değil, insanımızın manevi hayatına dokunan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ramazan’a yakışır bir ortam hazırlamak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor" dedi.

Haber Merkezi

