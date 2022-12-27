Talas Çatakdere'de doğalgaz sevinci

Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Kayserigaz tarafından yapılan yatırımlar sonucunda Çatakdere Mahallesi doğalgaza kavuştu. Yapılan törende mahalleli doğalgaz ile sosyal tesis sevinci yaşadı.

Çatakdere’de düzenlenen doğalgaz verme ve sosyal tesis açılış töreninde konuşan Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, “Kuruköprü ile Çatakdere arasındaki köprümüzü, halı sahamızı, mahalle fırınlarımızı, tarım arazi yollarımızı, mesire alanlarımızı, parkları, sosyal tesisimizi ve açılışını yaptığımız doğalgaz hizmetlerinden dolayı Talas Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine Çatakdere’yi Kuruköprü’ye bağlayan keskin virajlı ve eğimli yolda yapılan yenileme çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek başladı.

“Doğalgazın yeri ayrı”

Başkan Yalçın, Çatakdere’ye 69 ayrı kalemde hizmet yapıldığını belirterek, “Bu sosyal tesisimizden, mezarlık işlerine, köy yollarından ilaçlamaya kadar birçok iş yaptık. Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez diye hep söylüyorum. Birçok işin yanında doğalgazın yeri ayrıdır. Çatakdere’de 183 hane doğalgaz abonesi oldu. Kömür taşı, kül taşı, soba kur gibi işler artık yok. Bizim insanımız hizmetin en iyisine layık. Abone olamayan ilkokul ve 36 haneye doğalgaz verilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Güle güle kullanın” diye konuştu.

“Kayserigaz’ın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Yapılan hizmetleri muhtarımız çok güzel sıraladı. Tekrarlamanın anlamı yok. Biz sizleri sırtımızda taşısak az. Samimi olarak söylüyorum. Biz sizleri seviyoruz. Sizlere minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak sizlere hizmet etmek bizler için keyifli. Kayserigaz’ın yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bekleyen yellerin de sitem edeceğini biliyoruz ama göç kona kona düzelirmiş. Etap etap yapılacak. Kayserigazımızın bizlerle her zaman uyumlu çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Taşrayı da ihya edeceğiz, merkezi de imar edeceğiz, sonuçta gönüllerde taht kuracağız. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Hatır Odabaşı isimli mahalle sakini de başkanlara yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade ederek, “Hepinizden Allan razı olsun. Doğalgaz getirdiniz, vatandaşı hep düşündünüz, memnunuz” diye konuştu.

Bir başka mahalleli Şükran Karabulut ise doğalgazın gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Doğalgazdan önce her yer soğuktu, şimdi çok güzel oldu sıcak oldu. Her yaktığımızda dua ediyoruz. Şehir gibi oldu köyümüz. Allah razı olsun” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilirken, Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın, Muhtar Seyit Ahmet Karabulut’un evinde ocakta doğalgaz yakarak kahve fincanını ateşe koydu. Ardından heyet doğalgaz ateşinde hazırlanan kahveleri içerek mahalleden ayrıldı.