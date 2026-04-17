Talas Çiçek Şenliği'ne Geri Sayım

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde, birim müdürleri ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirilen istişarelerde, şenlik alanında yapılacak düzenlemeler yerinde incelendi. Altyapıdan peyzaj düzenlemelerine, etkinlik alanlarının planlamasından vatandaşların konforuna kadar birçok başlık detaylı şekilde ele alındı.

BAHARIN EN GÜZEL RENKLERİ

Başkan Yalçın, Talas’ta yaşam kalitesini artıran etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, “Talas Belediyesi olarak sadece hizmet üretmekle kalmıyor, aynı zamanda hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatına dokunan projeleri de hayata geçiriyoruz. Çiçek Şenliği ile baharın en güzel renklerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Doğayla iç içe, huzur dolu bir atmosferde birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Renklerin, doğanın ve estetiğin buluşacağı şenlikte, Talas Millet Bahçesi adeta çiçeklerle donatılacak. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, hem görsel şölen sunulacak hem de ailelerin keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

Talas Belediyesi, baharın tazeliğini ve doğanın enerjisini yansıtacak bu özel etkinlik için tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürerek, ilçe sakinlerine unutulmaz bir şenlik yaşatmayı hedefliyor.