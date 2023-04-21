Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Talas Belediyesi, iki bayramın bir arada yaşanacağı 23 Nisan Pazar gününü çocuklara özel etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

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  • 21.04.2023 12:19
  • Güncelleme: 21.04.2023 13:29
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Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, iki bayramın bir arada yaşanacağı 23 Nisan Pazar gününü çocuklara özel etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı güne denk gelmesiyle Talas Belediyesi’ de çocuklara farklı bir bayram coşkusu yaşatmak için onlara özel olarak çocuk şenliği programı düzenleyecek. Talas Paraşüt İniş Alanında, Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ortaklaşa yapılacak olan etkinlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem de büyükler keyifli bir bayram geçirecek.

Talas Belediyesi’nin daha önce düzenlenen tüm programlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik 23 Nisan Pazar Günü saat 14.00’te başlayacak ve 19.00’da sona erecek. Şişme oyun gruplarının ağırlıkta olacağı organizasyonda çocuklar, balon futbolundan voleybola, bilek güreşinden okçuluk ve badmintona kadar birçok farklı oyunlarla doyasıya eğlenecek.

Etkinlikte ayrıca pamuk şeker, kek ve su ikramları da yapılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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