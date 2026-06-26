Talas Çocuk Görüşme Merkezi hizmete açıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp, bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Kocasinan bölgesindeki 250 civarında bir dosyadan söz ettiler, şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonunu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekliyle korumak, kollamak duygularını zenginleştirmek, köreltmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur, inşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizleri böyle bir projede yer almaya vesile kıldığı için özellikle ben bir kendisine teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönünde biz varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç doğrultusunda şehirdeki ikinci Çocuk Görüşme Merkezi’nin açıldığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Bilindiği üzere 5. Yargı Paketi'yle yapılan yasal değişikliklerle çocuklarımızın görüşme ve teslimleri İcra Müdürlüklerinden alınarak Başsavcılığımız bünyesinde oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uhdesine verilmişti. 4 yıldır aşağı yukarı bu hizmet uzmanlar marifetiyle bu müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir. Kayseri'mizde ilk Çocuk Görüşme Merkezi'ni 1 Ağustos 2022 tarihinde Erkilet yolu üzerinde belediyemizin tahsis ettiği mekanda açmıştık. O günden bugüne kadar bu merkezimizde çocuklarımızın anne babalarıyla kendi aralarındaki teslim ve görüşmeleri burada devam etmekteydi. İlk başlangıçta 254 olan çocuk teslim dosyası bugün itibarıyla 1316 sayısına ulaşmıştır. Maalesef bu rakam nüfusa oranlandığında diğer illere göre yüksek seyretmektedir. Bu vesileyle bütün ilin görüşme merkezi olarak tek bir merkez yeterli olmadığından ikinci bir çocuk görüşme merkezine ihtiyaç duyulmuştu. Biz bu ihtiyacımızı kıymetli başkanımız Memduh Bey'le paylaştık ve ikinci bir merkeze ihtiyaç duyduğumuzu belirttiğimizde kendileri sağ olsunlar şu an yanında bulunduğumuz ve birazdan açılışını yapacağımız merkezi bize tahsis ettiler. Kendi ekibiyle, sağ olsun, imarını ve iç yapımını gerçekleştirdiler ve bugün itibarıyla açılışa hazır hale getirdiler” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Çocuk Görüşme Merkezi’ndeki sürece değinen Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “İş ve işlemler yürütülürken uzmanlar tarafından çocuklarımızın psikolojik durumları gözetilmekte ve her aşamada çocukların üstün yararı esas alınmaktadır. Ayrıca taraflarla iletişime geçilerek süreç hakkında kendileri bilgilendirilmekte, yaşanabilecek küçük anlaşmazlıkların ve ihtilafların çocuklar üzerindeki etkileri bu konudaki rehberlerimiz marifetiyle en aza indirilmektedir. Süreç içerisinde taraflar mümkün olduğu kadar yüz yüze getirilmemekte, sürecin mümkün olan en sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bu merkezlerde hedeflenmektedir. İlimizde ikincisi olacak Talas Çocuk Görüşme Merkezimizin açılmasıyla beraber Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde yürütülmekte olan 608 dosya buraya aktarılacak, Melikgazi ve Talas ilçemizde oturan ailelerimizin çocuklarıyla görüşmeleri bu merkeze alınacak. Erkilet'teki merkezimiz ise Kocasinan ve Hacılar ilçelerimizde oturan ailelerimizin teslim ve görüşme merkezi olarak görevine devam edecektir. Bu merkezimizde şu anda gerek kurum içimizde gerekse diğer kurumlardan görevlendirmeyle aldığımız 42 tane sosyal hizmet, psikolog, pedagog ve diğer uzmanlarımız bu dosyaların ve görüşmelerin teslimini ve devamını sağlayacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Talas Çocuk Görüşme Merkezi için protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol, Talas Çocuk Görüşme Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.