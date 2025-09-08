Talas'da 77 villa parseli yeniden ihalede

Talas’ın gözde bölgelerinden Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplam 77 villa parselinin satışa sunulacağı ihale için sayılı saatler kaldı.

Ali Dağı ve Erciyes’e nazır villa parselleri 10 Eylül Çarşamba ve 11 Eylül Perşembe günleri saat 14.00’te ihaleye çıkacak.

Her iki ihalenin de encümen huzurunda açık artırma yöntemiyle gerçekleşeceği satışlarda, alıcılar için uygun ödeme koşulları da sunulacak. Buna göre satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. İsteklilerin talep etmesi halinde ise en az yüzde 20’sinin peşin ödenmesi durumunda iki yıla kadar taksit imkanı sağlanacak. Böylece yatırımcılar daha esnek ödeme koşullarıyla mülk sahibi olma imkanına kavuşacak.

YATIRIM YAPMANIN TAM ZAMANI

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin etmeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 437 00 54 numaralı telefondan 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatları arayabilir.