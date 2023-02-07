Talas deprem bölgesinde yara sarıyor

Talas Belediyesi, 10 ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından bölgeye ulaşarak yaraları sarmaya başladı.

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  • 07.02.2023 14:13
  • Güncelleme: 07.02.2023 14:13
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Talas deprem bölgesinde yara sarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, 10 ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından bölgeye ulaşarak yaraları sarmaya başladı.

Güney ve güneydoğuda etkili olan şiddetli depremlerin ardından hareke geçen Talas Belediyesi, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de hem arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlıyor hem de kurduğu mobil mutfak ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgeye ulaşan 12 kişilik Kahramanmaraş ekibi, depremzedelerin yaralarını sarmak için kurdukları mobil mutfak ile gece gündüz faaliyetini sürdürüyor. Bir yandan depremzedelere yardım eden ekipler, diğer yandan da arama kurtarma ve lojistik destek ekiplerine çorba ikramında bulunuyor.

Bir diğer deprem bölgesi olan Osmaniye’ye giden 30 kişilik Yerel Destek Ekibi de hem AFAD öncülüğünde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de çadır kurulumu başta olmak üzere çeşitli lojistik destek çalışmaları gerçekleştiriyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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