Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu.

Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi iş birliği ile başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar deprem bölgesine toplam 16 TIR yardım malzemesi gönderildi.

Kışlık kıyafet ve battaniye başta olmak üzere, su, gıda ürünleri, yatak, ısıtıcı, çocuk bezi, hijyen seti, uyku tulumu vs. gibi çok çeşitli ihtiyaç maddeleriyle yola çıkan tırlar, peyder pey çeşitli deprem bölgelerine ulaştı. Bunlarla birlikte ihtiyaç durumuna göre soba ve odunun yanı sıra glütensiz gıdalar da bölgeye sevk edildi.

İÇ ÇAMAŞIRI VE GIDAYA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan bölgeden gelen ihtiyaç listesinin başında iç çamaşırı ve gıda maddeleri yer alıyor. Yardımseverlerden özellikle bu konularda desteklerini kesmemeleri istendi.