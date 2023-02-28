Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi iş birliği ile başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar deprem bölgesine toplam 16 TIR yardım malzemesi gönderildi.

PAYLAŞ
  • 28.02.2023 16:28
  • Güncelleme: 28.02.2023 16:28
  • 60
Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. 

Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi iş birliği ile başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar deprem bölgesine toplam 16 TIR yardım malzemesi gönderildi.

Kışlık kıyafet ve battaniye başta olmak üzere, su, gıda ürünleri, yatak, ısıtıcı, çocuk bezi, hijyen seti, uyku tulumu vs. gibi çok çeşitli ihtiyaç maddeleriyle yola çıkan tırlar, peyder pey çeşitli deprem bölgelerine ulaştı. Bunlarla birlikte ihtiyaç durumuna göre soba ve odunun yanı sıra glütensiz gıdalar da bölgeye sevk edildi. 

İÇ ÇAMAŞIRI VE GIDAYA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan bölgeden gelen ihtiyaç listesinin başında iç çamaşırı ve gıda maddeleri yer alıyor. Yardımseverlerden özellikle bu konularda desteklerini kesmemeleri istendi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Bağlamış: 'Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur'

Başkan Bağlamış: “Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur”

Sarız'a 5 adet konteyner

Sarız'a 5 adet konteyner

Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

DAHA FAZLA
Eş zamanlı 'kaçakçılık' operasyonunda 10 gözaltı

Eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonunda 10 gözaltı

İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

Elbistan Kayseri Çarşısı'nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

Elbistan Kayseri Çarşısı’nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

'Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır'

“Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır”