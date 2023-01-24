Talas, 'Gençliğin Aklına Takılanlar'a cevap arıyor

Genç nesillerin ilmi ve manevi yönden yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 'Gençliğin Aklına Takılanlar' adıyla yepyeni program başlatıldı. Her ay bir konuğun rol model olarak katılacağı programların ilki Prof. Dr. Kemal Sayar sohbeti ile başladı.

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  • 24.01.2023 14:10
  • Güncelleme: 24.01.2023 16:29
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Talas, 'Gençliğin Aklına Takılanlar'a cevap arıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Genç nesillerin ilmi ve manevi yönden yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından “Gençliğin Aklına Takılanlar” adıyla yepyeni program başlatıldı. Her ay bir konuğun rol model olarak katılacağı programların ilki Prof. Dr. Kemal Sayar sohbeti ile başladı.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen programa gençler sosyal medya üzerinden paylaşılan formları doldurup kayıt yaptırarak katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da gençlerle birlikte dinlediği programda salon dolup taştı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Programa konuşmacı olarak katılan psikiyatr hekimi ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, böyle bir programın gerçekleşmesinin önemine dikkat çekerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Prof. Dr. Sayar, insanın diğer canlılardan ayıran özelliklerinden bahsederek, “İnsan zübde-i alemdir, yani alemin özüdür. Kozmostur. Koskoca bir kainatı içinde taşıyan, çok yüksek melekeleri olan, içindeki iyiliği beslerse meleklerle yarışabilecek yükselebilecek, içindeki kötüyü beslerse aşağıların aşağısı derekesine düşebilecek, ruhen hem yükselme hem alçalma imkanına bir varlıktır.” dedi.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş’ın moderatörlüğünde karşılıklı soru cevap şeklinde geçen programda katılımcılar yaklaşık iki saat boyunca akıllarına takılanlara yanıt bulmaya çalıştı.

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İHA

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