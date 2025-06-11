- Haberler
- Resmi İlanlar
- Talas ihale
Talas ihale
Bakmadan Geçme
Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut
'Radar noktası kazaların yoğunlaştığı bölgelere göre belirleniyor'
3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı
Müebbetlik eski sevgili katiline bir ceza da hakaretten
Kayserispor’dan ayrılan Sergej Jakirovic veda mesajı yayınladı
Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran’da yapılacak
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!