Talas İklim Müzesi İçin Ankara'da Önemli Temas

Başkan Yalçın ve Milletvekili Cıngı, Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan’ı ziyaret ederek, Talas’ta hayata geçirilmesi planlanan Talas İklim Müzesi üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Gerçekleşen görüşmede, çevre bilincini artırmayı hedefleyen ve teknolojiyi merkezine alan müzenin detayları ele alındı. Özellikle VR (Sanal Gerçeklik) destekli deneyim alanları ve interaktif kurgusuyla dikkat çeken proje, ziyaretçilerine klasik müzeciliğin ötesinde bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

“İZLEYEN DEĞİL, YAŞAYAN BİR NESİL YETİŞECEK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin sadece bir müze değil, aynı zamanda bir farkındalık merkezi olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İklim değişikliği artık sadece konuşulan bir konu değil, hayatımızın tam merkezinde yer alan bir gerçek. Talas Belediyesi olarak biz de bu bilinçle hareket ediyor, geleceğimiz olan gençlerimize çevre duyarlılığını en etkili şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Talas İklim Müzemiz, VR destekli alanları ve interaktif yapısıyla ziyaretçilerini izleyen değil, yaşayan bir deneyimin parçası haline getirecek.”

Başkan Yalçın, desteklerinden dolayı Dr. Hacı Abdullah Uçan’a teşekkür ederek, projenin şimdiden Talas’a hayırlı olmasını diledi.

SANAL GERÇEKLİKLE İKLİMİ YAŞAYACAKLAR

Projede yer alacak VR teknolojisi sayesinde ziyaretçiler, yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak; iklim değişikliğinin etkilerini adeta birebir yaşayacak. Buzulların erimesinden aşırı hava olaylarına kadar birçok çevresel süreci üç boyutlu ve etkileşimli şekilde deneyimleme imkânı sunulacak. Böylece müze, teorik bilgiyi somut bir farkındalığa dönüştüren güçlü bir eğitim alanı haline gelecek.

TALAS’TA ÇEVRE VE EĞİTİM BİR ARADA

Hayata geçirilecek olan Talas İklim Müzesi, Talas’ın eğitim, kültür ve çevre vizyonuna güçlü bir katkı sunacak. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiye hitap edecek proje, çevre bilincini artıran yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekecek.

Talas Belediyesi, bu proje ile sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

