Talas İlçesi Kırsal Mahallelerdeki Yatırım İncelemeleri

Büyükşehir ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, kırsal alanlardaki yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Kepez Mahallesi'nde yapılan mezar ve mezarlık çevresi duvarı inşaatları gibi projeler, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hizmetlerin Önemi Vurgulandı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgedeki hizmetlerin insan odaklı olduğunu belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket ettiklerini ifade etti. Ayrıca, son beş yılda tarım ve hayvancılığa yapılan 1 milyar TL'lik yatırımın önemine dikkat çekti.

Yeni İçme Suyu Deposu

Yazyurdu Mahallesi'nde yapılan içme suyu deposu inşaatı da dikkat çekti. 300 metreküplük depo, hijyenik ve modern bir şekilde mahalle sakinlerinin su ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımın mahalle için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yol Genişletme ve Asfalt Çalışmaları

Çömlekçi Mahallesi'nde ise yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu projelerin, bölgedeki ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. Mahalle muhtarları ve sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.

Büyükkılıç’ın ziyaretleri sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer yetkililer de eşlik etti. Bu tür incelemeler, Kayseri'nin kırsal alanlarında sürdürülen hizmetlerin daha da etkili hale gelmesi adına büyük önem taşıyor.