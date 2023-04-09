Talas'ın 'can suyu' kanalları yaza hazırlanıyor

Talas Belediyesi yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte ilçenin bağ ve bahçelerine can suyu niteliği taşıyan sulama kanallarında yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalar çerçevesinde, sulama kanalları temizlenerek Talas genelindeki bağ ve bahçelere suların kesintisiz aktarılması hedefleniyor. Ayrıca Kayseri'nin en güzel mesire alanlarından birisi olacak Zincidere Göleti'ne daha fazla su gelmesi planlanıyor.

PAYLAŞ
  • 09.04.2023 11:13
  • Güncelleme: 09.04.2023 13:01
  • 52
Talas'ın 'can suyu' kanalları yaza hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte ilçenin bağ ve bahçelerine can suyu niteliği taşıyan sulama kanallarında yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalar çerçevesinde, sulama kanalları temizlenerek Talas genelindeki bağ ve bahçelere suların kesintisiz aktarılması hedefleniyor. Ayrıca Kayseri’nin en güzel mesire alanlarından birisi olacak Zincidere Göleti’ne daha fazla su gelmesi planlanıyor.

Hareketlenen bağ ve bahçe faaliyetlerine destek olmak isteyen Talas Belediyesi, Zincidere Göleti’nden başlayarak ilçede bulunan bağ ve bahçelere ulaşan kanalların bakım ve temizliğini yapıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da önemle üzerinde durduğu ve bizzat katıldığı uygulama çerçevesinde, kanal içerisindeki otların biçilmesinden zamanla birikmiş çamur ve taşların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca yıkılmış ve yıpranmış sulama kanalları da tamir edilerek su kaçaklarının önüne geçiliyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek

Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek

KAYMEK'ten 'Kültepe 6000' Ticaretin Başkenti Kayseri Sergisi

KAYMEK’ten ‘Kültepe 6000’ Ticaretin Başkenti Kayseri Sergisi

Başkan Büyükkılıç: Milletvekili adayları illa Kayseri'de doğacak ve yaşayacak diye bir kaide yok

Başkan Büyükkılıç: Milletvekili adayları illa Kayseri’de doğacak ve yaşayacak diye bir kaide yok

CHP Kayseri Milletvekili aday listesinde ittifak sürprizi

CHP Kayseri Milletvekili aday listesinde ittifak sürprizi

CHP'de Sarız faktörü

CHP’de Sarız faktörü

43 yaşındaki kadın kendini asarak yaşamına son verdi

43 yaşındaki kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'nin Kayseri listesinde 1 ithal aday gösterildi

AK Parti'nin Kayseri listesinde 1 ithal aday gösterildi

Cumhur İttifakı'ndan il başkanı sürprizi

Cumhur İttifakı’ndan il başkanı sürprizi

DAHA FAZLA
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

AK Parti listelerinde Ayşe Böhürler sürprizi

AK Parti listelerinde Ayşe Böhürler sürprizi

İYİ Parti Kayseri listesinde, temayül yoklamasına uyuldu

İYİ Parti Kayseri listesinde, temayül yoklamasına uyuldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday listesinde Bakan Akar ilk sırada

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday listesinde Bakan Akar ilk sırada

Melikgazi Belediyesi'nden Çin Mahallesi'ndeki Çadırkentte iftar beraberliği

Melikgazi Belediyesi'nden Çin Mahallesi'ndeki Çadırkentte iftar beraberliği