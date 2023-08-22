Talas'ın 'Gün Evi' misafirlerini ağırlamaya başladı

Talas Belediyesi'nin yeniden inşa ettiği Mevlana Mahalle Meydanı içerisinde bulunan ve kadınlara yönelik hizmet vereye başlayan 'Gün Evi'nin ilk misafirleri, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri ile öğreticileri oldu.

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  • 22.08.2023 14:16
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:40
Talas'ın 'Gün Evi' misafirlerini ağırlamaya başladı
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Talas Belediyesi’nin yeniden inşa ettiği Mevlana Mahalle Meydanı içerisinde bulunan ve kadınlara yönelik hizmet vereye başlayan ‘Gün Evi’nin ilk misafirleri, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri ile öğreticileri oldu.

Haftanın 6 günü saat 11.00 ile 20.00 arası hizmet veren Gün Evi, pazartesi günleri hariç diğer günlerde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Gün ve doğum günü etkinliklerinden hanım oturmalarına kadar kadınlara özel pek çok organizasyon için uygun alana sahip gün evinde, mekanın yanı sıra mutfak ve kafeterya hizmetleri de yer alıyor.

Kadınlar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen Gün Evi’ni ilk kullananlar ise Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri oldu. Gün Evi’nde etkinliklerini yapan kadınlar memnuniyetlerini ifade ederken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

“Çok güzel, temiz ve hijyenik”

Suna Kaya isimli vatandaş, “Gün Evi çok güzel, özellikle temizliği ve hijyenik oluşu çok hoşuma gitti. Başkan Mustafa Yalçın Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Sevgi Yıldırım isimli bir diğer vatandaş da Gün Evi’nin temizliğine dikkat çekerek, hanım oturmalarını hep ev ortamında yaptıklarını artık bu mekan sayesinde farklı bir yerde daha ferah bir ortamda yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

Kurs merkezi hocalarından Şerife Ertürk ise, şunları söyledi:

“Bugün kursiyerlerimizle birlikte Gün Evi’ne geldik. Burası gayet temiz, hijyenik ve güzel. Başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz”

Gün Evi için detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenler 0539 357 19 30 numaralı telefonu arayabilecek.

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İHA

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