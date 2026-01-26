Talas'ın 7 Yıllık İstişare Geleneği Reşadiye'de Yapıldı

Reşadiye Mahallesi Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisindeki toplantıya başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda mahallelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve Talas’ın geleceğine yönelik planlamalar ele alındı. Yerel yönetim ile mahalleler arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekilen buluşmada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“TALASIMIZI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtar buluşmalarının Talas’ta ortak aklın temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek, “Yaklaşık 7 yıldır her ay gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızdan birebir dinliyor, Talasımızın geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Katkı sunan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“HİZMETLERİN ETKİNLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ”

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise muhtar buluşmalarının kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Muhtarlarımız mahallelerin nabzını tutan en önemli temsilcilerdir. Bu istişare kültürünü istikrarlı bir şekilde sürdüren ve yerel yönetim-muhtar iş birliğine verdiği önem dolayısıyla Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, Talas’ta hizmetlerin sahaya daha hızlı ve doğru şekilde yansımasına katkı sunarken, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışının da güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.