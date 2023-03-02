Talas'ın camilerinde özel temizlik

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, depremden etkilenenlerin sığınak noktası haline gelmesiyle birlikte ayrı bir önem kazandı.

Bu çerçevede ilçe genelinde camilerin detaylı olarak temizliği yapılarak hem daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı sunulurken hem de sarsıntılar nedeniyle evlerinden çıkıp camilere sığınanlara hijyenik bir ortam sağlanmış oluyor.

Talas Belediyesi tarafından cami temizliği için özel oluşturulmuş ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıyor. Temizlik ve hijyen uygulaması çerçevesinde iç mekanların süpürülmesinden, pencere ve ayakkabılıkların silinmesine kadar tüm bölümler özenle temizleniyor. Son olarak ULV işlemiyle dezenfeksiyonun yapıldığı camiler, ibadete hazır hale getiriliyor.