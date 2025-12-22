Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan egzersizler, katılımcıların hem bedensel hem de ruhsal zindeliklerini artırmayı hedefliyor. Program, sosyal hayata katılımı teşvik ederek sağlıklı yaşlanmayı destekliyor. Talas’ın çınarları, düzenli hareketle gençleşiyor ve hayata daha sıkı tutunuyor.

Egzersiz Programı Detayları

Program, Osmanlı Kültür Evi'nde pazartesi ve çarşamba günleri, Selçuklu Kültür Evi'nde ise salı ve perşembe günleri saat 13.30’da düzenlenecek.

Başkan Yalçın'dan Açıklama

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürmeleri en büyük önceliklerimizden biri. Talas’ın çınarlarını hareketsizliğe değil, hayata ve sağlığa davet ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki hareket etmenin yaşı yok."

Talas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine hitap eden projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu projeyle, yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam standartlarını artırmak ve toplumsal bağları güçlendirmek hedefleniyor.