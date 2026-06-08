Talas'ın Devlet Hastanesi İhtiyacı TBMM Gündeminde

Ersoy'un önergesinde, Talas’a bir devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağı, yeni sağlık yatırımlarının planlanıp planlanmadığı ve artan nüfusun sağlık hizmetlerine olan etkisine dair yürütülen çalışmaların detayları talep edildi.

Sosyal medya üzerinden de konunun önemine dikkat çeken Ersoy, Kayserili vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Ersoy'un açıklamaları şöyle:

“Talas ilçemizin Devlet Hastanesi ihtiyacını TBMM gündemine taşıdık. Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’nun cevaplandırması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde; Talas’a devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağını, yeni sağlık yatırımlarının planlanıp planlanmadığını ve artan nüfusa bağlı sağlık hizmeti ihtiyacına yönelik çalışmaları sorduk. Hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Bu gelişme, Talas halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.